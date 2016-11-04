В районе Светлодарска произошло боестолкновение сил АТО и боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вчера на Донецком направлении вблизи села Семигорье произошло боестолкновение сил АТО и боевиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Семигорье, что к востоку от Светлодарска, вчера произошло боестолкновение между силами АТО и противником. Бой продолжался около 15 минут", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения, также в Запорожье умер украинский боец, получивший накануне ранения в зоне АТО .