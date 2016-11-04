В районі Світлодарська відбулося бойове зіткнення сил АТО та бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Учора на Донецькому напрямку поблизу села Семигір'я відбулося бойове зіткнення сил АТО та бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"У Семигір'ї, що на схід від Світлодарська, вчора сталося бойове зіткнення між силами АТО та противником. Бій тривав близько 15 хвилин", - сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, двоє отримали поранення, також в Запоріжжі помер український боєць, який отримав напередодні поранення в зоні АТО.