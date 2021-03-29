В районе ООС в Счастье проведут антитеррористические учения

Цитата

“30-31 марта в городе Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что тренировки проведут в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Также граждан просят, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

Дополнение

В пятницу, 26 марта этого года, боевики дважды открывали огонь, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на востоке Украины и следующие шаги по достижению мира с лидерами стран “нормандской четверки”.