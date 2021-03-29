В районі ООС у Щасті проведуть антитерористичні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В районі ООС у Щасті буде проведено антитерористичні навчання 30-31 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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“30-31 березня у місті Щастя, в рамках проведення операції Об’єднаних сил, за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних, тож Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.
Також громадян просять, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).
Доповнення
У п’ятницю, 26 березня цього року, бойовики двічі відкривали вогонь, четверо бійців загинули та ще двох поранено.
Президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн “нормандської четвірки”.