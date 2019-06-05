В районе Голанских высот зафиксировали инфекцию лептоспироза
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Израиле на территории Голанских высот обнаружена инфекция лептоспироза в пяти источниках, информацию о предупреждении опубликовало Министерство здравоохранения, сообщает УНН со ссылкой на Новости Израиля.
Зараженными источниками являются Маджрасе, Азы, Нахаль Эль-Аль, Иегуда, Нахаль Мешушим. Именно в этих водоемах в прошлом году грызуны и домашние животные занесли бактерии лептоспироза. Такие бактерии вызывают острую инфекционную болезнь, которая сопровождается лихорадкой, поражением почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной систем и других органов.
Однако в Министерстве подтверждают, что в данном случае это совсем другая инфекция. На днях проведут дополнительные проверки и, в зависимости от их результатов, будут приниматься решения.
Пока не планируется запрет к посещению водоемов, чтобы не поднимать панику среди населения. У водоемов размещены предупредительные щиты.
Напомним, на западе Украины возможна вспышка кишечных инфекций из-за подтопления.