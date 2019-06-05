В районі Голанських висот зафіксували інфекцію лептоспірозу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В Ізраїлі на території Голанських висот, виявлено інфекцію лептоспірозу в п'яти джерелах, інформацію про попередження опублікувало Міністерство охорони здоров'я, повідомляє УНН з посиланням на Новини Ізраїлю.
Зараженими джерелами є Маджрасе, Ази, Нахаль Ель-Аль, Єгуда, Нахаль Мешушім. Саме в цих водоймах минулого року гризуни і домашні тварини занесли бактерії лептоспірозу. Такі бактерії викликають гостру інфекційну хворобу, яка супроводжується гарячкою, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем та інших органів.
Проте у Міністерстві підтверджують, що в даному випадку це зовсім інша інфекція. На днях проведуть додаткові перевірки і, в залежності від їх результатів, прийматимуться рішення.
Наразі не планується заборона до відвідування водойм, аби не піднімати паніку серед населення. Біля водойм розміщені попереджувальні щити.
Нагадаємо, на заході України можливий спалах кишкових інфекцій через підтоплення.