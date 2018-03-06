В рамках проведения учений Россия поставила на оккупирован Донбасс 8 платформ с вооружением - разведка

"В рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки южного военного округа ВС РФ, в Ростове-на-Дону, в так называемых частях и соединениях российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины с 5 марта этого года начато проведение ряда командно штабных тренировок, тактико-специальных учений и других мероприятий, в том числе комплексных тактико-огневых занятий и учений по подготовке ДРГ. С целью логистического обеспечения мероприятий боевой подготовки, российско-оккупационные войск с территории РФ на временно оккупированную территорию востока Украины перемещено 13 цистерн с горюче-смазочными материалами, в общем 750 тонн, и 8 платформ с вооружением и военной техникой", - сообщил Гуцуляк.