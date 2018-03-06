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В рамках проведення навчань Росія поставила на окупований Донбас 8 платформ з озброєнням – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В рамках проведення навчань на території окупованого Донбасу Росія поставила 8 платформ з озброєнням та військовою технікою. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"В рамках заходів оперативної та бойової підготовки південного військового округу ЗС РФ, що у Ростові-на-Дону, у так званих частинах і з'єднаннях російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях сходу України з 5 березня цього року розпочато проведення низки командно-штабних тренувань, тактико-спеціальних навчань та інших заходів, у тому числі комплексних тактико-вогневих занять та навчань з підготовки ДРГ. З метою логістичного забезпечення заходів бойової підготовки, російсько-окупаційні військ з території РФ на тимчасово окуповану територію сходу України переміщено 13 цистерн з пально-мастильними матеріалами, загалом 750 тонн, та 8 платформ з озброєнням та військовою технікою", - повідомив Гуцуляк.

 

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