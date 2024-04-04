В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  21978 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  68582 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  64667 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  89054 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  83104 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  76508 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134699 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134072 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133454 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117274 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

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"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

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Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

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Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

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3 апреля 2024, 11:28  •  170824 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  248184 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  252592 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  285572 просмотра

В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Существуют попытки вернуть активы Российской Федерации через систему Международного уголовного суда, но для компенсации ущерба, нанесенного Россией как государством, нужен специальный трибунал и суверенный фонд.

Война •   •  7591 просмотра
В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился со шведским коллегой Бильстремом, обсудил поддержку Швецией противовоздушной обороны Украины от российской агрессии.

Война •   •  7101 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

В компании Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе. Журналистам советуют писать запрос или звонить завтра.

Война •   •  21978 просмотра
Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

Ермак и Сийярто провели переговоры в режиме онлайн, достигнув прогресса в улучшении украинско-венгерских двусторонних отношений, в частности согласовав 5 из 11 предложенных пунктов, доработав позиции относительно национальных общин, расширения логистических и транспортных возможностей на общей границе, а также запланировав фиксацию достигнутых договоренностей.

Экономика •   •  7706 просмотра
Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

Объясняя свое заявление о якобы "атаке на гражданскую инфраструктуру" в Татарстане, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он просто не расслышал вопрос журналистки.

Война •   •  9627 просмотра
"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.

спорт •   •  8491 просмотра
Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, потенциально нарушая санкции и сотрудничая с российскими оккупантами.

Война •   •  14741 просмотра
Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

Украина и Литва согласовали ключевые моменты и график подготовки двустороннего соглашения по безопасности с важными положениями.

Война •   •  13711 просмотра
Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

"Укрэнерго" вводит графики отключения света в 6 регионах

Из-за недавних массированных атак россии на украинские электростанции и отсутствия достаточных генерирующих мощностей "Укрэнерго" вынуждена применять графики аварийных отключений электроэнергии с 18:20 до 22:00 в шести областях Украины.

Война •   •  13257 просмотра
"Укрэнерго" вводит графики отключения света в 6 регионах

Трамп назвал нелегальных иммигрантов "животными" на фоне жесткой антимигрантской риторики

Трамп назвал нелегальных иммигрантов в США "животными" во время предвыборной речи, обвинив мягкую миграционную политику Байдена в том, что она вызвала "нашествие" преступников из других стран.

Новости Мира •   •  10814 просмотра
Трамп назвал нелегальных иммигрантов "животными" на фоне жесткой антимигрантской риторики