В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Через систему Международного уголовного суда есть попытки взыскать активы рф, но если речь идет об активах всей рф, как государства, суверенный фонд, то нужен именно спецтрибунал. Об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Кроме трибунала есть и другие механизмы, которые позволят получать компенсацию. Уже сейчас работает Международный уголовный суд и мы уже говорили о четырех ордерах на арест высших должностных лиц. В рамках МУС также есть попытки взыскать активы, но если речь идет об активах всей рф, как государства, суверенный фонд, то нам нужен именно трибунал. - сказал Белоусов.

Белоусов также отметил, что сейчас обсуждается два механизма по наполнению фонда из которого потом будет выплачиваться компенсация.

Это либо за счет доходов от замороженных активов, потому что в основу реестра для компенсационного фонда должны быть положены так называемые суверенные средства рф, которых сейчас по подсчетам экспертов около 300 млрд долларов. Поэтому эти суммы будут выплачиваться либо за счет доходов, получаемых нашими международными партнерами, которые заморозили этот фонд, либо за счет привлечения финансов других партнеров, а российские деньги будут, как гарантии использоваться и потом, если Россия откажется компенсировать убытки, которые она вызвала, можно будет их погасить за счет этого фонда. - рассказал Белоусов.

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Дополнение

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