В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны

российские оккупанты существенно снизили количество военных судов в районе Крымского моста. Сейчас там на боевом дежурстве находятся только плавсредства береговой обороны чф рф. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

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Так, по нашей информации, оккупанты существенно снизили количество военных судов, которые проходили через Керченский пролив - говорится в сообщении движения.

По данным партизан, сейчас в районе моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны чф рф, которые стоят на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить мост от украинских морских дронов.

Информацию партизаны пообещали передать Силам обороны Украины.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что Крымский мост будет разрушен.