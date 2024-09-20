В Раде рассказали, как планируют покрыть дефицит бюджета в 500 млрд гривен

Повышение налогов не решат вопрос дефицита бюджета в 500 млрд гривен, но есть другие инструменты, которые позволят это сделать, в частности внутренние заимствования и реструктуризация государственного долга в контексте уплаты соответствующих процентов и части возврата украинским кредиторам. Об этом рассказала народный депутат, член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире телемарафона, передает УНН.

"Когда планировался бюджет на 2024 год, то действительно расчеты, и о чем отметил премьер-министр Украины относительно финансирования и вообще всего силового блока, велись с позиции до сентября 2024 года. Все мы верили и верим в прекращение войны, наступление победы в нашей стране. Поэтому и возникла вот эта дыра в 500 млрд гривен. Я согласен, что именно налоги не решают этот вопрос, но есть еще другие инструменты. Один из таких крупных и масштабных инструментов будут внутренние заимствования - ОВГЗ, которые покроют более 200 млрд гривен. Второй - удачные переговоры нашего правительства по реструктуризации государственного долга в контексте уплаты соответствующих процентов и части возврата нашим кредиторам. Более 100 млрд гривен мы получим за счет этих договоренностей с международными партнерами", - сказала Забуранная.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов.

Украина получила поддержку держателей облигаций в реструктуризации своего внешнего частного долга. Международные инвесторы, владеющие более 97% международных облигаций страны на сумму более 20 миллиардов долларов, обменяют свои ценные бумаги на новые облигации.