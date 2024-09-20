У Раді розповіли, як планують покрити дефіцит бюджету в 500 млрд гривень
Київ • УНН
Депутатка Леся Забуранна розповіла про інструменти покриття дефіциту бюджету в 500 млрд грн. Серед них - внутрішні запозичення через ОВДП та реструктуризація держборгу.
Підвищення податків не вирішать питання дефіциту бюджету в 500 млрд гривень, але є інші інструменти, які дозволять це зробити, зокрема внутрішні запозичення та реструктуризація державного боргу у контексті сплати відповідних відсотків і частини повернення українським кредиторам. Про це розповіла народна депутатка, член комітету із питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Коли планувався бюджет на 2024 рік, то дійсно розрахунки, і про що зазначив прем’єр-міністр України щодо фінансування і взагалі всього силового блоку, велися з позиції до вересня 2024 року. Всі ми вірили і віримо у припинення війни, настання перемоги в нашій країні. Тому і виникла ось ця дірка у 500 млрд гривень. Я погоджуюсь, що саме податки не вирішують це питання, але є ще інші інструменти. Один із таких великих і масштабних інструментів будуть внутрішні запозичення - ОВДП, які покриють більше 200 млрд гривень. Другий - вдалі перемовини нашого уряду щодо реструктуризації державного боргу у контексті сплати відповідних відсотків і частини повернення нашим кредиторам. Понад 100 млрд гривень ми отримаємо за рахунок цих домовленостей з міжнародними партнерами", - сказала Забуранна.
Нагадаємо
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що станом на кінець липня дефіцит бюджету України зріс, зазначивши що загальна потреба досягає 12 млрд доларів.
Україна отримала підтримку власників облігацій у реструктуризації свого зовнішнього приватного боргу. Міжнародні інвестори, які володіють понад 97% міжнародних облігацій країни на суму понад 20 мільярдів доларів, обміняють свої цінні папери на нові облігації.