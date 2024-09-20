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У Раді розповіли, як планують покрити дефіцит бюджету в 500 млрд гривень

У Раді розповіли, як планують покрити дефіцит бюджету в 500 млрд гривень

Київ • УНН

 • 45041 перегляди

Депутатка Леся Забуранна розповіла про інструменти покриття дефіциту бюджету в 500 млрд грн. Серед них - внутрішні запозичення через ОВДП та реструктуризація держборгу.

Підвищення податків не вирішать питання дефіциту бюджету в 500 млрд гривень, але є інші інструменти, які дозволять це зробити, зокрема внутрішні запозичення та реструктуризація державного боргу у контексті сплати відповідних відсотків і частини повернення українським кредиторам. Про це розповіла народна депутатка, член комітету із питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Коли планувався бюджет на 2024 рік, то дійсно розрахунки, і про що зазначив прем’єр-міністр України щодо фінансування і взагалі всього силового блоку, велися з позиції до вересня 2024 року. Всі ми вірили і віримо у припинення війни, настання перемоги в нашій країні. Тому і виникла ось ця дірка у 500 млрд гривень. Я погоджуюсь, що саме податки не вирішують це питання, але є ще інші інструменти. Один із таких великих і масштабних інструментів будуть внутрішні запозичення - ОВДП, які покриють більше 200 млрд гривень. Другий - вдалі перемовини нашого уряду щодо реструктуризації державного боргу у контексті сплати відповідних відсотків і частини повернення нашим кредиторам. Понад 100 млрд гривень ми отримаємо за рахунок цих домовленостей з міжнародними партнерами", - сказала Забуранна.

Нагадаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що станом на кінець липня дефіцит бюджету України зріс, зазначивши що загальна потреба досягає 12 млрд доларів.

Україна отримала підтримку власників облігацій у реструктуризації свого зовнішнього приватного боргу. Міжнародні інвестори, які володіють понад 97% міжнародних облігацій країни на суму понад 20 мільярдів доларів, обміняють свої цінні папери на нові облігації.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
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