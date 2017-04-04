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В.Путин запретил денежные переводы из России в Украину через иностранные системы

В.Путин запретил денежные переводы из России в Украину через иностранные системы

Киев  •  УНН

 • 41383 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Принятые поправки в закон “О национальной платежной системе” предусматривают, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

Как отмечается, в Совете Федерации при рассмотрении этого документа ранее подчеркивали, что такие нормы являются ответом на действия власти Украины, которая “фактически запретила работу российских платежных систем”.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета.

Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

Как сообщал УНН, Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы.

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