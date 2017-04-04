В.Путін заборонив грошові перекази з Росії в Україну через іноземні системи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Прийняті поправки в закон “Про національну платіжну систему” передбачають, що в разі введення з боку іноземної держави заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ може пройти тільки через оператора, підконтрольного російському юридичній особі.
Як зазначається, у Раді Федерації при розгляді цього документа раніше підкреслювали, що такі норми є відповіддю на дії влади України, яка “фактично заборонила роботу російських платіжних систем”.
У супровідних документах до закону зазначається, що обмеження стосуються тільки переказів, що проводяться без відкриття банківського рахунку.
Закон вступить в силу через 30 днів з моменту офіційного опублікування.
Як повідомляв УНН, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.