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В.Путін заборонив грошові перекази з Росії в Україну через іноземні системи

В.Путін заборонив грошові перекази з Росії в Україну через іноземні системи

Київ • УНН

 • 41384 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Прийняті поправки в закон “Про національну платіжну систему” передбачають, що в разі введення з боку іноземної держави заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ може пройти тільки через оператора, підконтрольного російському юридичній особі.

Як зазначається, у Раді Федерації при розгляді цього документа раніше підкреслювали, що такі норми є відповіддю на дії влади України, яка “фактично заборонила роботу російських платіжних систем”.

У супровідних документах до закону зазначається, що обмеження стосуються тільки переказів, що проводяться без відкриття банківського рахунку.

Закон вступить в силу через 30 днів з моменту офіційного опублікування.

Як повідомляв УНН, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.

Українські Національні Новини

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