В.Путин подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу "Турецкий поток", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Соглашение, подписанное в Стамбуле 10 октября 2016 года, госдума РФ ратифицировала 20 января 2016 года.
Соглашение регулирует вопросы проектирования, строительства и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода "Турецкий поток".
Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. метров газа в год - по 15,75 млрд куб. метров газа в год каждая. Введение в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км.
Срок действия соглашения 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.