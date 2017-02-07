В.Путін підписав закон про ратифікацію угоди щодо “Турецького потоку”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди з Туреччиною щодо газопроводу “Турецький потік”, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Угоду, підписану в Стамбулі 10 жовтня 2016 року, держдума РФ ратифікувала 20 січня 2016 року.
Угода регулює питання проектування, будівництва і експлуатації двох морських і двох сухопутних ділянок газопроводу “Турецький потік”.
Газопровідна система пройде через акваторію Чорного моря з Росії (від компресорної станції “Російська” в Краснодарському краї) до приймального терміналу на узбережжі Турецької Республіки і буде складатися з двох ниток загальною максимальною технічної проектною продуктивністю 31,5 млрд куб. метрів газу на рік — по 15,75 млрд куб. метрів газу на рік кожна. Введення в експлуатацію потужностей обох ниток газопроводу планується до 30 грудня 2019 року. Протяжність морської ділянки проекту становитиме близько 920 км, транзитного сухопутного — близько 200 км.
Термін дії угоди 30 років з перспективою пролонгації на наступні п’ятирічні періоди.