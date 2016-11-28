В.Путин дважды звонил В.Януковичу по спецсвязи в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года - прокурор (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин дважды звонил в ночь с 18 на 19 февраля 2014 г. по спецсвязи экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сказал прокурор Алексей Донской во время допроса В.Януковича, передает корреспондент УНН.
"Установлено, что в ночь 18-19 февраля вам дважды по спецсвязи звонил Путин. А именно с 22:43 до 22:51 продолжался разговор и с 23:28 до 23:37. Прошу вас объяснить предмет этих разговоров", - спросил прокурор А.Донской.
В то же время В.Янукович сказал, что не помнит, но добавил, что "скорее всего, такого разговора не было".
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.