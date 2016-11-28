В.Путін двічі телефонував В.Януковичу по спецзв'язку у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року - прокурор (доповнено)

"Встановлено, що у ніч 18 -19 лютого вам двічі по спецзв’язку вам телефонував Путін. А саме з 22:43 до 22:51 тривала розмова і з 23:28 до 23:37. Прошу вас пояснити предмет цих розмов", - запитав прокурор О.Донський.

Водночас В.Янукович сказав, що не пам’ятає, але додав, що "скоріш за все, такої розмови не було".

Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.