В.Путін двічі телефонував В.Януковичу по спецзв'язку у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року - прокурор (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін двічі телефонував у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року по спецзв’язку екс-президенту України Віктору Януковичу. Про це сказав прокурор Олексій Донський під час допиту В.Януковича, передає кореспондент УНН.
"Встановлено, що у ніч 18 -19 лютого вам двічі по спецзв’язку вам телефонував Путін. А саме з 22:43 до 22:51 тривала розмова і з 23:28 до 23:37. Прошу вас пояснити предмет цих розмов", - запитав прокурор О.Донський.
Водночас В.Янукович сказав, що не пам’ятає, але додав, що "скоріш за все, такої розмови не було".
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.