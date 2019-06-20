В ПЦУ рассказали, произошел раскол Церкви за "собор" Филарета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за проведения так называемого “поместного собора” почетным патриархом Филаретом состоялось выделение определенной группы его сторонников из Церкви, но раскола Православной церкви Украины не произошло. Об этом заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Состоялось выделение небольшой группы тех, кто принадлежал к Православной церкви Украины”, — отметил архиепископ.
При этом он добавил, что раскол происходит, когда Церковь разделяется из-за важных канонических вопросов. “Когда три архиерея, два из которых представляют епархию в России, в которой есть 6 приходов, и вот эти три архиерея собирают собрание, в котором официально объявлено участие 200 человек, а реально их было меньше, потому что из тех, которые были объявлены были не все. Так когда небольшая группа лиц проводит такие собрания, то это выделение — это не разделение, это не раскол, — это выделение определенной группы сторонников патриарха Филарета”, — пояснил Заря.
Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его “поместным собором” и решили возобновить деятельность патриархата.