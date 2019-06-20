В ПЦУ рассказали, произошел раскол Церкви за "собор" Филарета

“Состоялось выделение небольшой группы тех, кто принадлежал к Православной церкви Украины”, — отметил архиепископ.

При этом он добавил, что раскол происходит, когда Церковь разделяется из-за важных канонических вопросов. “Когда три архиерея, два из которых представляют епархию в России, в которой есть 6 приходов, и вот эти три архиерея собирают собрание, в котором официально объявлено участие 200 человек, а реально их было меньше, потому что из тех, которые были объявлены были не все. Так когда небольшая группа лиц проводит такие собрания, то это выделение — это не разделение, это не раскол, — это выделение определенной группы сторонников патриарха Филарета”, — пояснил Заря.

Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его “поместным собором” и решили возобновить деятельность патриархата.