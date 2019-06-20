В ПЦУ розповіли, чи відбувся розкол Церкви через "собор" Філарета
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через проведення так званого “помісного собору” почесним патріархом Філаретом відбулось виокремлення певної групи його прихильників з Церкви, але розколу Православної церкви України не сталось. Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Відбулось виокремлення невеликої групи тих, хто належав до Православної церкви України”, — зазначив архієпископ.
При цьому він додав, що розкол відбувається, коли Церква розділяється через важливі канонічні питання. “Коли ж три архієреї, два з яких представляють єпархію в Росії, в якій є 6 парафій, і ось ці три архієреї збирають збори, в яких офіційно оголошено участь 200 осіб, а реально їх було менше, тому що з тих, які були оголошені, були не всі. То коли невелика група осіб проводить такі збори, то це є виокремлення — це не є розділення, це не є розкол, — це є виокремлення певної групи прихильників патріарха Філарета”, — пояснив Зоря.
Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.