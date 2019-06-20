В ПЦУ розповіли, чи відбувся розкол Церкви через "собор" Філарета

“Відбулось виокремлення невеликої групи тих, хто належав до Православної церкви України”, — зазначив архієпископ.

При цьому він додав, що розкол відбувається, коли Церква розділяється через важливі канонічні питання. “Коли ж три архієреї, два з яких представляють єпархію в Росії, в якій є 6 парафій, і ось ці три архієреї збирають збори, в яких офіційно оголошено участь 200 осіб, а реально їх було менше, тому що з тих, які були оголошені, були не всі. То коли невелика група осіб проводить такі збори, то це є виокремлення — це не є розділення, це не є розкол, — це є виокремлення певної групи прихильників патріарха Філарета”, — пояснив Зоря.

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.