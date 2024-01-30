В прошлом году в Украине стало больше наличности, а также значительно возросло количество банкнот номиналом 1000 гривен - Нацбанк

В 2023 году в наличном обращении находилось 757,5 млрд грн. А среди банкнот в обращении больше всего было банкнот номиналом 500 гривен - почти треть от общего количества. Хотя активно растет и количество банкнот номиналом 1000 грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

По данным НБУ, в наличном обращении в 2023 году находилось 2,7 млрд банкнот на общую сумму 757,5 млрд грн, а также 14,5 млрд монет на сумму 6,7 млрд грн. Среди всех банкнот наибольший прирост за прошлый год продемонстрировали банкноты номиналом 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%. А больше всего сократилось количество банкнот номиналом 100 и 200 гривен, которые замещаются банкнотами номиналом 1000 грн.

Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают хранить сбережения в высших номиналах банкнот - объяснили в банке.

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2023 году приходится на монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2%. Также значительно возросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривна - на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, способные находиться в обращении значительно дольше.

Рост наличности

За 2023 год сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

Однако темпы роста наличности в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году. Напомним, что за 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, обусловленным началом полномасштабной войны.

В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов