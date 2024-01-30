Минулого року в Україні стало більше готівки, а також значно зросла кількість банкнот номіналом 1000 гривень - Нацбанк

В 2023 році у готівковому обігу перебувало 757,5 млрд грн. А серед банкнот в обігу найбільше було банкнот номіналом 500 гривень – майже третина від загальної кількості. Хоча активно росте і кількість банкнот номіналом 1000 грн. Про це пише УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

За даними НБУ, у готівковому обігу в 2023 році перебувало 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет на суму 6,7 млрд грн. Серед усіх банкнот найбільший приріст за минулий рік продемонстрували банкноти номіналом 1000 гривень, їх кількість зросла на 62,3%. А найбільше скоротилася кількість банкноти номіналом 100 та 200 гривень, які заміщаються банкнотами номіналом 1000 грн.

Це є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди воліють зберігати заощадження у вищих номіналах банкнот - пояснили у банку.

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 54,2%. Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня - на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на відповідні монети, здатні перебувати в обігу значно довший час.

Ріст готівки

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

Проте темпи зростання готівки в обігу в 2023 році виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Нагадаємо, що за 2022 рік цей показник зріс на 14,1%, що пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни.

У наступному році НБУ очікує на повернення в Україну близько 400 тис. мігрантів