У наступному році НБУ очікує на повернення в Україну близько 400 тис. мігрантів

У Нацбанку очікують, що у цьому році буде незначне збільшення чисельності мігрантів в Україну, а у 2025 році очікується на повернення близько 400 тис. осіб. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо, що попри ті прогнози, які ми закладали у 2023 році, які передбачали певне повернення міграційного потоку, який виїхав з України, ми наразі цього не бачимо. Навпаки є певний відтік. Так само прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. В першу чергу через безпекові ризики. Але суттєвішого впливу завдає на сьогодні фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном", - розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Заступник голови НБУ Ніколайчук повідомив, що ризики, пов'язані з війною, посилилися.

"Ризики, пов’язані з воєнними діями та безпекою, на жаль, посилилися. Це був один з факторів чому ми зараз трошки консервативніше зараз дивимося на динаміку міграційних процесів цього року та наступного. На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів. І вже наступного року по мірі реалізації зниження безпекових ризиків ми очікуємо повернення близько 400 тис. осіб", - розповів Ніколайчук.

Доповнення

Рolitico із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляло, що Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.