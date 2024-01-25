В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов
Киев • УНН
Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.
В Нацбанке ожидают, что в этом году будет незначительное увеличение численности мигрантов в Украину, а в 2025 году ожидается возвращение около 400 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы видим, что несмотря на те прогнозы, которые мы закладывали в 2023 году, которые предусматривали определенное возвращение миграционного потока, который выехал из Украины, мы пока этого не видим. Наоборот есть определенный отток. Так же прогноз 2024 года достаточно осторожно относится к возвращению миграционного потока в Украину. В первую очередь из-за рисков безопасности. Но существенного влияния наносит сегодня фактор ассимиляции, приспособления наших граждан к той жизни, которую они начинают выстраивать за рубежом", - рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Заместитель главы НБУ Николайчук сообщил, что риски, связанные с войной, усилились.
"Риски, связанные с военными действиями и безопасностью, к сожалению, усилились. Это был один из факторов почему мы сейчас немножко консервативнее сейчас смотрим на динамику миграционных процессов в этом году и в следующем. На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов. И уже в следующем году по мере реализации снижения рисков безопасности мы ожидаем возвращения около 400 тыс. человек", - рассказал Николайчук.
Дополнение
РоІіtісо со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщало, что Украина и Европейский Союз проводят переговоры о том, чтобы будущие миграционные правила ЕС помогали в возвращении украинцев домой в следующем году и поддержать экономику.
В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов
Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.
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