В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин

В 2023 году семерым должностным лицам Министерства обороны Украины было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений. Одно дело уже передано в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время брифинга, передает УНН.

Детали

Главной из внутренних угроз для нас остается коррупция. Особенно опасной является коррупция в сфере обороны. В течение прошлого года под процессуальным руководством прокуроров специализированных прокуратур в сфере обороны о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений сообщено семи должностным лицам Минобороны. Среди них одиозные должностные лица, которые, по данным следствия, закупали некачественные бронежилеты - сказал Костин.

Он рассказал, что одно такое дело уже передано в ВАКС.

Под процессуальным руководством прокуроров специализированной прокуратуры в сфере обороны расследуются еще два производства по фактам закупки некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты на сумму более 1,4 млрд гривен, поставки некачественной зимней формы на сумму 945 млн гривен, а также растраты бюджетных средств на сумму более 250 млн гривен - добавил Костин.

Кроме того, в прошлом году было начато более 220 уголовных производств по фактам правонарушений в сфере воинского учета, что по словам генпрокурора, более чем в 4 раза больше, чем в 2022 году.

За прошлый год и в январе этого года сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений 189 военнослужащим и работникам ТЦК и СП. Это втрое больше, чем в 2022 году - резюмировал Костин.

Напомним,

При попытке пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд гривен.

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.