В прошлом году количество обращений, касающихся защиты прав пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, выросло вдвое - Лубинец

В 2023 году возросло количество обращений в Офис Омбудсмена, касающихся защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

В 2023 году в Офис Омбудсмена возросло количество обращений, касающихся защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины в профильное подразделение. Мы получили на 1 266 обращений больше. В 2022 году к нам поступило на рассмотрение 951 обращение, в прошлом году - 2 224 - сообщил Лубинец.

Также Лубинец отметил, что в целом в течение 2023 года были восстановлены права 9 483 человек по этому направлению.

Напомним,

3 января Украине удалось вернуть из российского плена более 200 воинов и гражданских. По словам Омбудсмена, украинцы находились там от 6 месяцев до более 1,5 года. Все они вернулись из рф в плохом физическом состоянии. Все истощены и очень похудели. Что касается морального состояния, то "все морально устойчивы, все храбрые", отметил Лубинец.