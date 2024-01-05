Торік кількість звернень, що стосувалися захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії рф, зросла вдвічі - Лубінець

У 2023 році зросла кількість звернень до Офісу Омбудсмана, що стосувалися захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

У 2023 році до Офісу Омбудсмана зросла кількість звернень, що стосувалися захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України до профільного підрозділу. Ми отримали на 1 266 звернень більше. У 2022 до нас надійшло на розгляд 951 звернення, тогоріч – 2 224