Торік кількість звернень, що стосувалися захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії рф, зросла вдвічі - Лубінець
Київ • УНН
У 2023 році через російську агресію кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини збільшилась удвічі.
У 2023 році зросла кількість звернень до Офісу Омбудсмана, що стосувалися захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
У 2023 році до Офісу Омбудсмана зросла кількість звернень, що стосувалися захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України до профільного підрозділу. Ми отримали на 1 266 звернень більше. У 2022 до нас надійшло на розгляд 951 звернення, тогоріч – 2 224
Також Лубінець зазначив, що загалом упродовж 2023 року були поновлені права 9 483 людей з цього напрямку.
Нагадаємо
3 січня Україні вдалося повернути з російського полону понад 200 воїнів і цивільних.За словами Омбудсмана, українці перебували там від 6 місяців до понад 1,5 року. Усі вони повернулися з рф в поганому фізичному стані. Усі виснажені та дуже схудлі. Щодо морального стану, то "всі морально стійкі, усі хоробрі", зазначив Лубінець.