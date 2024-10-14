В проекте "Агрокебеты.Расти свое" выбрали 10 победителей для предоставления грантов: 7/10 проектов в категории ветераны войны или члены семей ветеранов

Проект "Агрокебеты. Расти свое", инициированный образовательным проектом "Агрокебеты", ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и Благотворительным фондом "МХП-Громаде", провел полугодовую практическую учебную программу по разработке бизнес-планов для привлечения финансирования и конкурс бизнес-проектов в агропродовольственной индустрии с грантами.

Детали

В проекте "Агрокебеты.Расти свое" в этом году изъявили желание учиться и получить грант 394 участника: 46,6% из которых уже имеют имеющийся бизнес, а у 53,4% есть начальная бизнес-идея.

Лучшие 10 бизнес-проектов уже отобраны экспертным советом проекта для получения денежных грантов в размере 200 000 гривен каждый на реализацию своей бизнес-идеи или развития уже действующего бизнеса.

"Конкурс проектов и учебный курс "Агрокебеты.Расти свое" стали необходимым импульсом для развития украинского агропродовольственного сектора. Мы получили много интересных и перспективных проектов, которые демонстрируют, что украинское сельское хозяйство имеет огромный потенциал. Десять победителей, которые были отобраны Экспертным советом, заслуживают особого внимания, которое мы и хотим им предоставить.

Спасибо всем участникам конкурса за активность и креативность. Отдельная благодарность нашим партнерам, благодаря поддержке которых этот проект стал возможным.

"Агрокебеты. Расти свое" не останавливается на достигнутом. Мы планируем продолжать поддерживать молодых студентов и агропредпринимателей на их пути к успеху и проводить этот конкурс и в последующие годы. Ведь именно инновации и молодые таланты являются движущей силой развития нашей страны", - комментирует Анатолий Циркун, Руководитель образовательного проекта „Агрокебеты", ассоциация „Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП, добавляет: "Развитый локальный бизнес, а особенно когда речь идет о сельских территориях, - это дополнительный импульс институциональной способности общества. Таким образом развивается доступность различных товаров и услуг для местных жителей, улучшается качество жизни и благосостояние населения за счет роста занятости и соответственно доходов. Для крупных предприятий - это расширение бизнес-партнерств, что безусловно способствует снижению себестоимости производства и формирует успешную экосистему локальной предпринимательской среды. Поэтому реализация таких грантовых инициатив, как "Агрокебеты. Расти свое", для стимулирования локального микропредпринимательства является общественно полезной и стратегически важной инициативой для восстановления и развития территориальных громад в Украине".

"Конкурс" Агрокебеты. Расти свое " – это не просто поддержка молодых специалистов, а важный шаг в формировании будущего украинского агросектора, который сейчас играет критическую роль для экономической стабильности страны,-акцентирует Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-громаде". - В условиях вызовов, с которыми сталкивается Украина, развитие сельского хозяйства становится фундаментом продовольственной безопасности и экономического восстановления. Привлечение новых специалистов в отрасль-залог того, что агробизнес не просто будет развиваться, а будет иметь стабильные перспективы для долговременного роста".

Поздравляем проекты-победители, которые по результатам оценок жюри получат гранты для реализации своих предпринимательских целей:

Интенсификация выращивания экологического батата ТМ БАТАТКО/ФГ «БРУНАТ»

Представитель: Иван Павлиш, Львовская обл

Выращивание чеснока как альтернатива традиционным культурам

Представитель: Вадим Погребняк, Николаевская обл

ITARA-мастерская грецкого ореха

Представительница: Инесса Петухова, Львовская обл

Внедрение точного земледелия благодаря переоборудованию сеялки / ФГ " Вишневое Агро»

Представитель: Владимир Ризун, Полтавская обл

Энергонезависимость СФХ Уютная усадьба - повышение рентабельности ветеранского бизнеса

Представитель: Николай Ружицкий, Винницкая обл

Синновация в Зеленой Роще. Расти, Сохраняй, учи

Представительница: Евгения Молчанова, Днепропетровская обл

IMPACT фермерство

Представительница: Елена Самарская, Днепропетровская обл

Перепелка - Волшебная птица/ПП «КОНЦЕРН-СВК»

Представительница: Виктория Кривещенко, Киевская обл

Тыквы с видом на море

Представительница: Елена Кривошея, Киевская область

Производство тыквенных семечек / ООО "Де Марко Агро"

Представитель: Руслан Завгородний, Киевская область

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Далее-церемония награждения и получения средств уже в течение ноября, а также следите за реализацией бизнес-идей победителей и новыми конкурсами от проекта "Агрокебеты.Расти свое"!

Проект " Агрокебеты. Расти свое " реализуется при поддержке компаний: HORSCH, International Finance Corporation (IFC), РайффайзенБанк, ИМК и МХП.