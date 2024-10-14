В проєкті «Агрокебети.Рости своє» обрали 10 переможців для надання грантів: 7/10 проєктів в категорії ветерани війни або члени сімей ветеранів

Проєкт "Агрокебети. Рости своє" , ініційований освітнім проєктом "Агрокебети", асоціацією "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) та Благодійним фондом "МХП-Громаді", провів піврічну практичну навчальну програму по розробці бізнес-планів для залучення фінансування та конкурс бізнес-проєктів в агропродовольчій індустрії з грантами.

Деталі

В проєкті "Агрокебети.Рости своє" цього року виявили бажання навчатися та отримати грант 394 учасники: 46,6% з яких вже мають наявний бізнес, а в 53,4 % є початкова бізнес-ідея.

Кращі 10 бізнес-проєктів вже відібрані Експертною радою проєкту для отримання грошових грантів у розмірі 200 000 гривень кожен на реалізацію своєї бізнес-ідеї чи розвитку вже чинного бізнесу.

"Конкурс проєктів та навчальний курс "Агрокебети.Рости своє" стали необхідним імпульсом для розвитку українського агропродовольчого сектору. Ми отримали багато цікавих і перспективних проєктів, які демонструють, що українське сільське господарство має величезний потенціал. Десять переможців, які були відібрані Експертною радою, заслуговують на особливу увагу, яку ми і хочемо їм надати.

Дякуємо всім учасникам конкурсу за активність та креативність. Окрема подяка нашим партнерам, завдяки підтримці яких цей проєкт став можливим.

"Агрокебети. Рости своє" не зупиняється на досягнутому. Ми плануємо продовжувати підтримувати молодих студентів та агропідприємців на їх шляху до успіху і проводити цей конкурс і в наступні роки. Адже саме інновації та молоді таланти є рушійною силою розвитку нашої країни", – коментує Анатолій Циркун, Керівник освітнього проєкту "Агрокебети", асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП, додає: "Розвинений локальний бізнес, а особливо коли йдеться про сільські території, – це додатковий імпульс інституційної спроможності громади. Таким чином розвивається доступність різноманітних товарів та послуг для місцевих жителів, поліпшується якість життя та добробут населення за рахунок зростання зайнятості й відповідно доходів. Для великих підприємств – це розширення бізнес-партнерств, що безумовно сприяє зниженню собівартості виробництва та формує успішну екосистему локального підприємницького середовища. Тому реалізація таких грантових ініціатив, як "Агрокебети. Рости своє", для стимулювання локального мікропідприємництва є суспільно корисною й стратегічно важливою ініціативою для відновлення та розвитку територіальних громад в Україні".

"Конкурс "Агрокебети. Рости своє" — це не просто підтримка молодих фахівців, а важливий крок у формуванні майбутнього українського агросектору, який нині відіграє критичну роль для економічної стабільності країни, – акцентує Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді". – В умовах викликів, з якими стикається Україна, розвиток сільського господарства стає фундаментом продовольчої безпеки та економічного відновлення. Залучення нових фахівців до галузі – запорука того, що агробізнес не просто розвиватиметься, а матиме стабільні перспективи для довготривалого зростання".

Вітаємо проєкти-переможці, які за результатами оцінок журі отримають гранти для реалізації своїх підприємницьких цілей:

Інтенсифікація вирощування екологічного батату ТМ БАТАТКО/ФГ «БРУНАТ»

Представник: Іван Павліш, Львівська обл

Вирощування часнику як альтернатива традиційним культурам

Представник: Вадим Погребняк, Миколаївська обл

ITARA — майстерня волоського горіха

Представниця: Інеса Петухова, Львівська обл

Впровадження точного землеробства завдяки переобладнанню сівалки/ ФГ «Вишневе Агро»

Представник: Володимир Різун, Полтавська обл

Енергонезалежність СФГ Затишна садиба — підвищення рентабельності ветеранського бізнесу

Представник: Микола Ружицький, Вінницька обл

Сінновація в Зеленому Гаю. Рости, зберігай, навчай

Представниця: Євгенія Молчанова, Дніпропетровська обл

IMPACT фермерство

Представниця: Олена Самарська, Дніпропетровська обл

Перепілка — Чарівний птах/ПП «КОНЦЕРН-СВК»

Представниця: Вікторія Кривещенко, Київська обл

Гарбузи з видом на море

Представниця: Олена Кривошея, Київська область

Виробництво гарбузового насіння/ТОВ «Де Марко Агро»

Представник: Руслан Завгородній, Київська область

Додамо

Далі – церемонія нагородження та отримання коштів вже протягом листопада, а також слідкуйте за реалізацією бізнес-ідей переможців та новими конкурсами від проєкту "Агрокебети.Рости своє"!

Проєкт "Агрокебети. Рости своє" реалізується за підтримки компаній: HORSCH, International Finance Corporation (IFC), Райффайзен Банк, ІМК та МХП.