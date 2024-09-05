В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков
Киев • УНН
Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены. По данным ГСЧС, погибли 55 человек, пострадали 328. Продолжается идентификация изъятых останков.
Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, погибли 55 человек, пострадали - 328.
"Сейчас специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел", - добавили в ГСЧС.
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Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.
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