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У Полтаві завершили рятувальні роботи після ракетного удару: проводять ідентифікацію останків

У Полтаві завершили рятувальні роботи після ракетного удару: проводять ідентифікацію останків

Київ • УНН

 • 19817 перегляди

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені. За даними ДСНС, загинули 55 людей, постраждали 328. Триває ідентифікація вилучених останків.

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, загинули 55 людей, постраждали – 328.

"Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл", - додали у ДСНС.

Зеленський про атаку на Полтавський військовий інститут зв'язку: прорахований удар рф05.09.24, 16:57 • 16698 переглядiв

Нагадаємо

Керівник Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк заявив, що правоохоронці  у зв'язку із влучанням ворожих ракет по території навчального закладу розглядають версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном.

Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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