У Полтаві завершили рятувальні роботи після ракетного удару: проводять ідентифікацію останків
Київ • УНН
Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені. За даними ДСНС, загинули 55 людей, постраждали 328. Триває ідентифікація вилучених останків.
Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, загинули 55 людей, постраждали – 328.
"Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл", - додали у ДСНС.
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