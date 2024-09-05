Зеленський про атаку на Полтавський військовий інститут зв'язку: прорахований удар рф

Ракетний удар по Полтавському військовому інституту зв'язку був прорахований рф. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

"Ще одна трагедія в Україні. Це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин, тому люди не встигли спуститися у бомбосховище. Вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище", - сказав Зеленський.

Доповнення

Внаслідок удару російських військ по Полтавському військовому інституту зв'язку відомо загинуло щонайменше 55 людей, ще 328 людей постраждали.

Керівник Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк заявив, що правоохоронці у зв'язку із влучанням ворожих ракет по території навчального закладу розглядають версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном.