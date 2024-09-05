Зеленский об атаке на Полтавский военный институт связи: просчитанный удар рф

Ракетный удар по Полтавскому военному институту связи был просчитан рф. Ракета летела где-то около 3 минут. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

«Еще одна трагедия в Украине. Это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела где-то около 3 минут, поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. Считается, что многие из них ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище», - сказал Зеленский.

Дополнение

В результате удара российских войск по Полтавскому военному институту связи известно погибло по меньшей мере 55 человек, еще 328 человек пострадали.

Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.