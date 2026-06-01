В Полтаве введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта
Киев • УНН
Полтава ввела мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Ограничения действуют в транспорте, заведениях питания и культуры.
Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта, а именно установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка, пишет УНН.
Как указано в документе, решение разработано в связи с необходимостью защиты украинского информационного пространства от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося помешать укреплению национальной идентичности, сохранению национальной культуры, традиций, обычаев, исторической памяти
Ограничения будут действовать в транспорте, заведениях общественного питания и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах.
В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного.
Напомним
3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла законопроект, исключающий русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Это делает невозможными политические манипуляции и подрыв статуса украинского языка.