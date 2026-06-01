В Полтаве введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
09:18 • 6990 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
07:11 • 15698 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 35997 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 73181 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 55911 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 118474 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 107619 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 58269 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 95170 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 107564 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
29%
750мм
Популярные новости
Нефть подскочила в цене из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном — Bloomberg1 июня, 02:32 • 4360 просмотра
Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полицияPhoto1 июня, 05:24 • 10168 просмотра
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters06:46 • 13417 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 10537 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 9296 просмотра
публикации
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 9606 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 47954 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 53658 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 118474 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 72489 просмотра
Актуальные люди
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 10676 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 34174 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 54396 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 69148 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 72619 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times
Instagram

В Полтаве введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Полтава ввела мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Ограничения действуют в транспорте, заведениях питания и культуры.

В Полтаве введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта, а именно установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка, пишет УНН.

Как указано в документе, решение разработано в связи с необходимостью защиты украинского информационного пространства от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося помешать укреплению национальной идентичности, сохранению национальной культуры, традиций, обычаев, исторической памяти

— говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать в транспорте, заведениях общественного питания и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах.

В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла законопроект, исключающий русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Это делает невозможными политические манипуляции и подрыв статуса украинского языка.

Ольга Розгон

ОбществоКультура
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Фильм
Украина
Полтава