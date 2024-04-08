В Полтаве прогремел взрыв - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  103705 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  105168 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  149609 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  119378 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204869 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192572 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182626 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152814 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110104 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127743 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info

Российские оккупанты сняли погрузку украинского зерна на корабли в порту Мариуполя, при этом было идентифицировано по меньшей мере три сухогруза, а также несколько зернотрейдерских компаний, причастных к экспорту похищенного зерна с украинских территорий.

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О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info

Очередная атака рф на Херсон: пострадала 45-летняя женщина

45-летняя женщина пострадала от российского обстрела Херсона вечером, она получила травму головы, но отказалась от медицинской помощи.

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Очередная атака рф на Херсон: пострадала 45-летняя женщина

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Песчаная пыль из Сахары, которую ветер переносил над западной частью Чехии, повлияла на работу солнечных электростанций.

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Над Чехией снова появился песок из Сахары - СМИ

Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

Если Конгресс не одобрит помощь - Украина проиграет войну против россии, что может привести к нападению россии на другие страны, предупредил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

Правоохранителю сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

В Киеве во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, которые перевозили 15 кг амфетамина.

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В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

Украина работает над новыми оборонными пакетами и шагами для усиления давления на россию. По словам Зеленского, Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

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Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

В течение суток, 8 апреля, на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. противник нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Вследствие российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

Том Своззи, представитель Демократической партии США, призвал вернуть Украину на первые полосы американских газет, подчеркнув важность дальнейшей помощи США для прекращения агрессии путина, которую он сравнил со Второй мировой войной, поскольку путин не остановится в Украине, и в интересах Америки остановить его сейчас.

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Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины