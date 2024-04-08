В Полтаве прогремел взрыв - СМИ

Взрыв слышали в Полтаве, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"В Полтавской громаде был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении издания со ссылкой на жителей областного центра.

Мониторинговые группы сообщают о звуках взрывов в Полтаве.

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Ранее в Воздушных силах сообщили о угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

А потом предупредили о ракете на Полтавщине с востока.