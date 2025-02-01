В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 10
Киев • УНН
В результате российского обстрела жилого дома в Полтаве погибли 10 человек, еще 17 пострадали. Спасатели эвакуировали 22 человека, психологическую помощь получили 194 человека.
В результате российского удара по жилому дому в Полтаве погибли еще два человека. Количество жертв увеличилось до 10. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
17 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека,
Отмечается, что психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них 11 детей.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
Напомним
Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения. В результате атаки погибли 8 человек, среди которых 1 ребенок, 17 человек получили ранения.