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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
18:56 • 28566 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

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1 февраля, 06:30 • 119413 просмотра

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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

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31 января, 15:47 • 144979 просмотра

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СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 140286 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 10

В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 10

Киев  •  УНН

 • 3628 просмотра

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В результате российского обстрела жилого дома в Полтаве погибли 10 человек, еще 17 пострадали. Спасатели эвакуировали 22 человека, психологическую помощь получили 194 человека.

В результате российского удара по жилому дому в Полтаве погибли еще два человека. Количество жертв увеличилось до 10. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

17 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека,

- говорится в сообщении

Отмечается, что психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них 11 детей.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

Напомним

Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения. В результате атаки погибли 8 человек, среди которых 1 ребенок, 17 человек получили ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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poltavaПолтава

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