У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 10
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу житлового будинку у Полтаві загинуло 10 людей, ще 17 постраждали. Рятувальники евакуювали 22 особи, психологічну допомогу отримали 194 людини.
Внаслідок російського удару по житловому будинку у Полтаві загинули ще дві людини. Кількість жертв збільшилась до 10. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
17 постраждали, з них - 4 дитини. Врятовано 22 особи,
Зазначається, що психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них 11 дітей.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання. Внаслідок атаки загинуло 8 людей, серед яких 1 дитина, 17 осіб отримали поранення.