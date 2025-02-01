У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 10

Внаслідок російського удару по житловому будинку у Полтаві загинули ще дві людини. Кількість жертв збільшилась до 10. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

17 постраждали, з них - 4 дитини. Врятовано 22 особи, - йдеться у повідомленні

Зазначається, що психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них 11 дітей.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання. Внаслідок атаки загинуло 8 людей, серед яких 1 дитина, 17 осіб отримали поранення.