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В Польше запретили фотографировать критическую инфраструктуру: за нарушение - штрафы и арест

Киев • УНН

 • 5328 просмотра

В Польше вступили в силу поправки к законам о защите родины и противодействии шпионажу, которые запрещают фотографировать стратегические места. За нарушение предусмотрены штрафы и арест.

В Польше запретили фотографировать критическую инфраструктуру: за нарушение - штрафы и арест

В Польше вступили в силу поправки к законам о защите родины и противодействии шпионажу. Отныне на территории страны можно получить наказание в виде штрафа и ареста за фотографирование стратегических мест. Они будут маркированы бело-красным знаком с надписью "Фотосъемка запрещена". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskieradio.

В Польше вступили в силу поправки к законам о защите родины и противодействии шпионажу, в соответствии с которыми отныне запрещено фотографирование стратегических мест по всей стране. Они будут маркированы бело-красным знаком с надписью "Фотосъемка запрещена". За нарушение закона предусмотрены штрафы и арест

- отмечает издание.

Новые правила запрещают фотографировать примерно 25 тысяч стратегических мест по всей стране, в частности объекты, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукула отметил, что в стране наблюдается усиление враждебной деятельности, направленной на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре. Именно поэтому были внесены правки в законы о защите родины и противодействии шпионажу.

Это обычаи и законы, которые действуют во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности

- сказал генерал Кукула.

Отныне фотография или видео в неположенном месте может "стоить" от 5 до 20 тысяч злотых штрафа. Также нарушителю грозит арест до 30 дней. Правоохранители также имеют право конфисковать устройство, с помощью которого была осуществлена съемка.

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы17.04.25, 16:06 • 56572 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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