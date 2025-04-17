У Польщі заборонили фотографувати критичну інфраструктуру: за порушення - штрафи та арешт

У Польщі набули чинності поправки до законів про захист батьківщини та протидію шпигунству. Відтепер на території країни можна отримати покарання у вигляді штрафу та арешту за фотографування стратегічних місць. Вони будуть марковані біло-червоним знаком з написом "Фотозйомка заборонена". Про це повідомляє УНН із посиланням на Polskieradio.

У Польщі набули чинності поправки до законів про захист батьківщини й протидію шпигунству, відповідно до яких відтепер заборонене фотографування стратегічних місць по всій країні. Вони будуть марковані біло-червоним знаком з написом "Фотозйомка заборонена". За порушення закону передбачені штрафи та арешт - зазначає видання.

Нові правила забороняють фотографувати приблизно 25 тисяч стратегічних місць по всій країні, зокрема об’єкти, де виробляється, ремонтується та зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула зазначив, що у країні спостерігається посилення ворожої діяльності, спрямованої на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру. Саме через це були внесені правки до законів про захист батьківщини та протидію шпигунству.

Це звичаї та закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці - сказав генерал Кукула.

Відтепер фотографія або відео у неналежному місці може "коштувати" від 5 до 20 тисяч злотих штрафу. Також порушнику загрожує арешт до 30 днів. Правоохоронці також мають право конфіскувати пристрій, за допомогою якого була здійснена зйомка.

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