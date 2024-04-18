В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  150139 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  187269 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  187511 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  157761 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116513 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127904 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139069 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137783 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124279 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103755 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

Благодаря совместным действиям украинских и польских правоохранительных органов был задержан гражданин Польши, который работал на российские спецслужбы и планировал покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.

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В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

Шмыгаль встретился с министром экономики Франции: говорили о военных потребностях Украины, восстановлении энергосистемы и конфискации росактивов

Шмыгаль встретился с французским министром Ле Мэром, чтобы обсудить военные потребности Украины, восстановление энергетической системы и конфискацию замороженных российских активов.

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Шмыгаль встретился с министром экономики Франции: говорили о военных потребностях Украины, восстановлении энергосистемы и конфискации росактивов

Боррель: мирный план Зеленского - единственный, который обсуждает международное сообщество

Мирный план президента Зеленского - единственный, который обсуждается международным сообществом, тогда как другие планы исчезли, и и потом придется дискутировать с Россией, которая является агрессором - не нужно забывать об этом, считает главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель: мирный план Зеленского - единственный, который обсуждает международное сообщество

Верховный Суд оставил без изменений наказание экс-сотруднику Генпрокуратуры Сусу: 7 лет заключения и конфискация имущества

Верховный Суд оставил в силе приговор в виде 7 лет лишения свободы для бывшего заместителя главы Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса за присвоение и продажу арестованного имущества стоимостью 814 000 гривен.

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Верховный Суд оставил без изменений наказание экс-сотруднику Генпрокуратуры Сусу: 7 лет заключения и конфискация имущества

"Мы не позволим путину принести свой террор в Германию": Бербок о вызове российского посла

Министр иностранных дел Германии вызвал российского посла на фоне подозрений, что российские агенты планируют диверсии на немецкой территории, предупредив Путина, чтобы он не приносил свой террор в Германию.

Война •   •  4528 просмотра
"Мы не позволим путину принести свой террор в Германию": Бербок о вызове российского посла

На оккупированные территории Украины захватчики свозят медиков из карелии и якутии - Центр сопротивления

Из-за нехватки врачей на оккупированных территориях Украины, российские захватчики привозят медицинские бригады из отдаленных регионов, таких как якутия и карелия, для оказания медицинских услуг.

Война •   •  6047 просмотра
На оккупированные территории Украины захватчики свозят медиков из карелии и якутии - Центр сопротивления

Сейчас около 30% ветеранов имеют статус безработного - Украинский ветеранский фонд

Около 30% украинских ветеранов сейчас являются безработными из-за психологического дискомфорта от возвращения в гражданскую среду после того, как они привыкли к военной жизни и подчинению командирам.

Общество •   •  5450 просмотра
Сейчас около 30% ветеранов имеют статус безработного - Украинский ветеранский фонд

На Закарпатье задержали четырех нарушителей границы, которые доверили свое "путешествие" подросткам - ГПСУ

Двое подростков руководили четырьмя мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу из Украины в Венгрию на лодке, беря за это от $2,000 до $9,000 с человека.

Криминал и ЧП •   •  5270 просмотра
На Закарпатье задержали четырех нарушителей границы, которые доверили свое "путешествие" подросткам - ГПСУ

Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем

Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard - баночки со свежим джемом, которые она уже разослала инфлюенсерам и друзьям.

УНН Lite •   •  11826 просмотра
Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем

Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ

Житель Волынской области признал себя виновным в попытке подкупа должностного лица АО "Укргаздобыча" на сумму 300 000 гривен и просил передать деньги на нужды Вооруженных Сил Украины.

Криминал и ЧП •   •  6952 просмотра
Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ