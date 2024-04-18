В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

Украинские правоохранители совместно с польскими коллегами задержали гражданина Польши, который работал на российские спецслужбы и предлагал им совершить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Мужчину удалось задержать благодаря совместным действиям Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 § 3 Уголовного кодекса Республики Польша. 18 апреля 2024 года по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей - резюмировали в СБУ.

Отмечается, что расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши. Следственные действия продолжаются.

Напомним

Весной президент Украины Владимир Зеленский в интервью программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai, заявил, что по данным разведки россияне пытались убить его более десятка раз.