В Польше развернули системы NASAMS для защиты ключевого хаба военной помощи для Украины
Киев • УНН
В польском Жешуве развернуты норвежские зенитные системы NASAMS и направлены самолеты F-35 для защиты логистического центра. Миссия продлится до Пасхи с участием 100 норвежских военных.
В Польше развернули противовоздушные системы NASAMS, призванные защитить логистический центр в Жешуве. Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Польши, передает УНН.
Норвежские зенитные системы NASAMS уже развернуты и готовы защищать логистический центр в Жешуве. Самолеты F-35 также направлены для поддержки защиты воздушного пространства Польши.
Миссия, проводимая в рамках НАТО, как ожидается, продлится до Пасхи. Вместе с истребителями и зенитными установками в Польшу также будут направлены 100 норвежских солдат, которые разместятся в Жешуве.
Напомним
Норвегия согласилась взять на себя часть ответственности за защиту главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.
Справочно
NASAMS - это зенитные системы малой дальности (то есть до нескольких десятков километров, с меньшим радиусом действия, чем у Patriots). Они используются в вооруженных силах Норвегии, а также, например, Литвы, Финляндии и Нидерландов. Система NASAMS также находится на вооружении армии США, где она используется для защиты важнейших объектов в Вашингтоне - Белого дома и Пентагона.