В Польше стартовал первый тур выборов президента: 13 кандидатов

Сегодня, 18 мая, в Польше начался первый тур президентских выборов. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 21:00. Если ни один кандидат не получит абсолютного большинства голосов (50 процентов плюс 1 голос), второй тур выборов состоится 1 июня, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Эти выборы стали восьмыми президентскими выборами в Польше с 1989 года. Как отмечает издание, проголосовать поляки могут в более чем 32 тысячах мест: избирательных участков в стране и 511 избирательных округов за рубежом. Бывший президент Лех Валенса уже проголосовал на избирательном участке в Гданьском университете. За должность президента сегодня соревнуются 13 кандидатов.

Артур Бартошевич (экономист); Магдалена Бият (кандидат от «Новых левых»);

Гжегож Браун (депутат Европарламента);

Шимон Головня (маршал Сейма, кандидат от Третьего Пути);

Марек Якубяк (депутат от группы Свободных республиканцев);

Мацей Мацяк (лидер Движения за процветание и мир);

Славомир Менцен (кандидат от Конфедерации);

Кароль Навроцкий (президент Института национальной памяти, кандидат, поддержанный партией «Право и справедливость»);

Йоанна Сенишин (бывший депутат от СЛД, экономист);

Кшиштоф Становский (журналист), Рафал Тшасковский (мэр Варшавы и кандидат от КО);

Марек Вох (кандидат от Беспартийной партии местного самоуправления);

Адриан Зандберг (депутат парламента, кандидат от партии «Разем»).

Штраф за нарушение избирательной тишины

Избирательная тишина продлится до конца голосования. Ее нарушением считается любой элемент активной предвыборной кампании, то есть публичное убеждение или поощрение голосовать определенным образом.

Агитация на избирательном участке также запрещена. Нарушение запрета на агитацию во время избирательной тишины предусматривает штраф, самый высокий из которых составляет 500 тысяч злотых и до 1 миллиона злотых за публикацию результатов опросов, отмечает издание.

Если ни одна из окружных избирательных комиссий не продлит голосование, избирательная тишина закончится в 18:00.

В 9:30 национальная избирательная комиссия предоставит информацию о первых часах голосования;

в 13:30 – будет объявлено, среди прочего:

явку избирателей по состоянию на 12:00;

в 18:00 – информация о посещаемости по состоянию на 17:00;

Последняя конференция NEC запланирована на 22:00.

Напомним

Ранее УНН писал, что политолог Малеев подчеркнул, что президентские выборы в Польше точно повлияют на Украину кого бы ни выбрали поляки и не самым позитивным образом.

Прежде всего, несмотря на отношение Навроцкого и Тшасковского к ситуации, в которой оказалась Украина, и войне, оба кандидата исповедуют идею, что Украина должна извиниться за Волынскую трагедию.

И они оба будут это требовать от Украины перед вступлением в Европейский Союз. И они будут это ставить, как условие, отметил он.