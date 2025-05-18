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У Польщі стартував перший тур виборів президента: 13 кандидатів

Київ • УНН

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Сьогодні у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. Поляки обирають з 13 кандидатів, а другий тур відбудеться 1 червня, якщо жоден не набере більше 50%.

У Польщі стартував перший тур виборів президента: 13 кандидатів

Сьогодні, 18 травня, у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці будуть відкриті з 7:00 до 21:00. Якщо жоден кандидат не отримає абсолютної більшості голосів (50 відсотків плюс 1 голос), другий тур виборів відбудеться 1 червня пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Ці вибори стали восьмими президентськими виборами у Польщі з 1989 року. Як зазначає видання проголосувати поляки можуть у понад 32 тисячах місць: виборчих дільниць у країні та 511 виборчих округів за кордоном. Колишній президент Лех Валенса вже проголосував на виборчій дільниці в Гданському університеті. За посаду президента сьогодні змагаються 13 кандидатів.

  • Артур Бартошевич (економіст);Магдалена Біят (кандидатка від «Нових лівих»);
    • Гжегож Браун (депутат Європарламенту);
      • Шимон Головня (маршал Сейму, кандидат від Третього Шляху);
        • Марек Якубяк (депутат від групи Вільних республіканців);
          • Мацей Мацяк (лідер Руху за процвітання та мир);
            • Славомір Менцен (кандидат від Конфедерації);
              • Кароль Навроцький (президент Інституту національної пам'яті, кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість»);
                • Йоанна Сенишин (колишня депутатка від СЛД, економістка);
                  • Кшиштоф Становський (журналіст), Рафал Тшасковскі (мер Варшави та кандидат від КО);
                    • Марек Вох (кандидат від Безпартійної партії місцевого самоврядування);
                      • Адріан Зандберг (депутат парламенту, кандидат від партії «Разем»).

                        Штраф за порушення виборчої тиші

                        Виборча тиша триватиме до кінця голосування. Її порушенням вважається будь-який елемент активної передвиборчої кампанії, тобто публічне переконання або заохочення голосувати певним чином.

                        Агітація на виборчій дільниці також заборонена. Порушення заборони на агітацію під час виборчої тиші передбачає штраф , найвищий з яких становить 500 тисяч злотих та до 1 мільйона злотих за публікацію результатів опитувань, зазначає видання.

                        Якщо жодна з окружних виборчих комісій не продовжить голосування, виборча тиша закінчиться о 18:00.

                        О 9:30 національна виборча комісія надасть інформацію про перші години голосування;

                        о 13:30 – буде оголошено, серед іншого:

                        • явку виборців станом на 12:00;
                          • о 18:00 – інформація про відвідуваність станом на 17:00;

                            Остання конференція NEC запланована на 22:00.

                            Нагадаємо

                            Раніше УНН писав, що політолог Малеєв наголосив, що президентські вибори в Польщі точно вплинуть на Україну кого б не обрали поляки й не найпозитивнішим чином.

                            Перша за все попри ставлення Навроцького та Тшасковського до ситуації в якій опинилася Україна і війни, обидва кандидати сповідують ідею, що Україна має вибачитися за Волинську трагедію.

                            І вони обидва будуть це вимагати від України перед вступом у Європейський Союз. І вони будуть це ставити, як умову, зазначив він.

                            Альона Уткіна

                            Альона Уткіна

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