У Польщі стартував перший тур виборів президента: 13 кандидатів
Київ • УНН
Сьогодні у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. Поляки обирають з 13 кандидатів, а другий тур відбудеться 1 червня, якщо жоден не набере більше 50%.
Сьогодні, 18 травня, у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці будуть відкриті з 7:00 до 21:00. Якщо жоден кандидат не отримає абсолютної більшості голосів (50 відсотків плюс 1 голос), другий тур виборів відбудеться 1 червня пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita.
Ці вибори стали восьмими президентськими виборами у Польщі з 1989 року. Як зазначає видання проголосувати поляки можуть у понад 32 тисячах місць: виборчих дільниць у країні та 511 виборчих округів за кордоном. Колишній президент Лех Валенса вже проголосував на виборчій дільниці в Гданському університеті. За посаду президента сьогодні змагаються 13 кандидатів.
- Артур Бартошевич (економіст);Магдалена Біят (кандидатка від «Нових лівих»);
- Гжегож Браун (депутат Європарламенту);
- Шимон Головня (маршал Сейму, кандидат від Третього Шляху);
- Марек Якубяк (депутат від групи Вільних республіканців);
- Мацей Мацяк (лідер Руху за процвітання та мир);
- Славомір Менцен (кандидат від Конфедерації);
- Кароль Навроцький (президент Інституту національної пам'яті, кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість»);
- Йоанна Сенишин (колишня депутатка від СЛД, економістка);
- Кшиштоф Становський (журналіст), Рафал Тшасковскі (мер Варшави та кандидат від КО);
- Марек Вох (кандидат від Безпартійної партії місцевого самоврядування);
- Адріан Зандберг (депутат парламенту, кандидат від партії «Разем»).
Штраф за порушення виборчої тиші
Виборча тиша триватиме до кінця голосування. Її порушенням вважається будь-який елемент активної передвиборчої кампанії, тобто публічне переконання або заохочення голосувати певним чином.
Агітація на виборчій дільниці також заборонена. Порушення заборони на агітацію під час виборчої тиші передбачає штраф , найвищий з яких становить 500 тисяч злотих та до 1 мільйона злотих за публікацію результатів опитувань, зазначає видання.
Якщо жодна з окружних виборчих комісій не продовжить голосування, виборча тиша закінчиться о 18:00.
О 9:30 національна виборча комісія надасть інформацію про перші години голосування;
о 13:30 – буде оголошено, серед іншого:
- явку виборців станом на 12:00;
- о 18:00 – інформація про відвідуваність станом на 17:00;
Остання конференція NEC запланована на 22:00.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що політолог Малеєв наголосив, що президентські вибори в Польщі точно вплинуть на Україну кого б не обрали поляки й не найпозитивнішим чином.
Перша за все попри ставлення Навроцького та Тшасковського до ситуації в якій опинилася Україна і війни, обидва кандидати сповідують ідею, що Україна має вибачитися за Волинську трагедію.
І вони обидва будуть це вимагати від України перед вступом у Європейський Союз. І вони будуть це ставити, як умову, зазначив він.