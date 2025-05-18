У Польщі стартував перший тур виборів президента: 13 кандидатів

Сьогодні, 18 травня, у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці будуть відкриті з 7:00 до 21:00. Якщо жоден кандидат не отримає абсолютної більшості голосів (50 відсотків плюс 1 голос), другий тур виборів відбудеться 1 червня пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Ці вибори стали восьмими президентськими виборами у Польщі з 1989 року. Як зазначає видання проголосувати поляки можуть у понад 32 тисячах місць: виборчих дільниць у країні та 511 виборчих округів за кордоном. Колишній президент Лех Валенса вже проголосував на виборчій дільниці в Гданському університеті. За посаду президента сьогодні змагаються 13 кандидатів.

Артур Бартошевич (економіст);Магдалена Біят (кандидатка від «Нових лівих»);

Гжегож Браун (депутат Європарламенту);

Шимон Головня (маршал Сейму, кандидат від Третього Шляху);

Марек Якубяк (депутат від групи Вільних республіканців);

Мацей Мацяк (лідер Руху за процвітання та мир);

Славомір Менцен (кандидат від Конфедерації);

Кароль Навроцький (президент Інституту національної пам'яті, кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість»);

Йоанна Сенишин (колишня депутатка від СЛД, економістка);

Кшиштоф Становський (журналіст), Рафал Тшасковскі (мер Варшави та кандидат від КО);

Марек Вох (кандидат від Безпартійної партії місцевого самоврядування);

Адріан Зандберг (депутат парламенту, кандидат від партії «Разем»).

Штраф за порушення виборчої тиші

Виборча тиша триватиме до кінця голосування. Її порушенням вважається будь-який елемент активної передвиборчої кампанії, тобто публічне переконання або заохочення голосувати певним чином.

Агітація на виборчій дільниці також заборонена. Порушення заборони на агітацію під час виборчої тиші передбачає штраф , найвищий з яких становить 500 тисяч злотих та до 1 мільйона злотих за публікацію результатів опитувань, зазначає видання.

Якщо жодна з окружних виборчих комісій не продовжить голосування, виборча тиша закінчиться о 18:00.

О 9:30 національна виборча комісія надасть інформацію про перші години голосування;

о 13:30 – буде оголошено, серед іншого:

явку виборців станом на 12:00;

о 18:00 – інформація про відвідуваність станом на 17:00;

Остання конференція NEC запланована на 22:00.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що політолог Малеєв наголосив, що президентські вибори в Польщі точно вплинуть на Україну кого б не обрали поляки й не найпозитивнішим чином.

Перша за все попри ставлення Навроцького та Тшасковського до ситуації в якій опинилася Україна і війни, обидва кандидати сповідують ідею, що Україна має вибачитися за Волинську трагедію.

І вони обидва будуть це вимагати від України перед вступом у Європейський Союз. І вони будуть це ставити, як умову, зазначив він.