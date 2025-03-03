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В Польше погиб 19-летний парень, его другу грозит до 3 лет

Киев • УНН

 • 36765 просмотра

В городе Слубице 19-летний украинец погиб, пытаясь достать телефон за оградой, наткнувшись на металлический прут. Его другу, который не вызвал помощь, грозит до 3 лет лишения свободы.

В Польше погиб 19-летний парень, его другу грозит до 3 лет

В городе Слубице (Любушское воеводство, Польша) погиб 19-летний парень, друг погибшего обвиняется в ненадлежащем оказании помощи.

Про це повідомляє inPoland, пише УНН.

Событие произошло в ночь с 25 на 26 февраля. 19-летний украинец пытался достать свой телефон, который упал за металлический забор. При этом он наткнулся на прут, который проткнул бедренную артерию, травма вызвала сильное кровотечение.

Правоохранительные органы не выявили причастности третьих лиц к смерти, однако во время инцидента покойного сопровождал друг, который не вызвал медиков. На допросе он объяснил, что не знает польского языка и не знал, что делать.

Молодому чоловіку інкримінують ненадання допомоги, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Следователи установили, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили вскрытие и токсикологические экспертизы.

Напоминаем

В январе в аварии у немецко-польской границы с участием автобуса Flixbus погибли двое людей - гражданин Украины и гражданин Германии, еще четверо человек получили серьезные травмы. Также были серьезно ранены четверо человек, среди которых женщина из Польши.

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