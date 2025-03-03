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В Польщі загинув 19-річний хлопець, його другу загрожує до 3 років

Київ • УНН

 • 36995 перегляди

У місті Слубіце 19-річний українець загинув, намагаючись дістати телефон за огорожею, наштрикнувшись на металевий прут. Його другу, який не викликав допомогу, загрожує до 3 років ув'язнення.

В Польщі загинув 19-річний хлопець, його другу загрожує до 3 років

У місті Слубіце (Любуське воєводство, Польща) загинув 19-річний хлопець, друг загиблого звинувачується у ненаданні допомоги.

Про це повідомляє inPoland, пише УНН.

Подія сталася у ніч з 25 на 26 лютого. 19-річний українець намагався дістати свій телефон, який впав за металеву огорожу. При цьому він наштрихнувся на прут, який пронизав стегнову артерію, травма викликала сильну кровотечу.

Правоохоронці не виявили причетності третіх осіб до смерті, однак під час інциденту померлого супроводжував друг, який не викликав медиків. На допиті він пояснив, що не знає польської мови і не знав, що робити.

Хлопцеві інкримінують ненадання допомоги, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі

Слідчі встановили, що обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та призначили розтин і токсикологічні експертизи.

Нагадаємо

У січні в аварії біля німецько-польського кордону за участі автобуса Flixbus загинуло двоє людей - громадянин України та громадянин Німеччини, ще четверо осіб отримали серйозні травми. Також було серйозно поранено четверо людей, серед яких жінка з Польщі.

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