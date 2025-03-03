В Польщі загинув 19-річний хлопець, його другу загрожує до 3 років
Київ • УНН
У місті Слубіце 19-річний українець загинув, намагаючись дістати телефон за огорожею, наштрикнувшись на металевий прут. Його другу, який не викликав допомогу, загрожує до 3 років ув'язнення.
У місті Слубіце (Любуське воєводство, Польща) загинув 19-річний хлопець, друг загиблого звинувачується у ненаданні допомоги.
Про це повідомляє inPoland, пише УНН.
Подія сталася у ніч з 25 на 26 лютого. 19-річний українець намагався дістати свій телефон, який впав за металеву огорожу. При цьому він наштрихнувся на прут, який пронизав стегнову артерію, травма викликала сильну кровотечу.
Правоохоронці не виявили причетності третіх осіб до смерті, однак під час інциденту померлого супроводжував друг, який не викликав медиків. На допиті він пояснив, що не знає польської мови і не знав, що робити.
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Слідчі встановили, що обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та призначили розтин і токсикологічні експертизи.
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