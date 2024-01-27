В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Сегодня ночью в Польше перевернулся украинский автобус. Известно о том, что 20 граждан получили травмы. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Детали

Ночью вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса украинской компании. По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь - сообщил Олег Николенко.

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Остальные люди были направлены к временному месту пребывания. Сейчас решается вопрос о предоставлении перевозчиком другого автобуса для пассажиров.

В то же время Украина взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, отметил спикер.

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