Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  38796 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  132130 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  157853 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  150694 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  184989 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  210015 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  192165 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  199338 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  200896 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  171683 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

В Польше перевернулся украинский автобус, в результате чего пострадали 20 граждан Украины. Украина сотрудничает с польской стороной в расследовании обстоятельств аварии.

Криминал и ЧП •   •  38796 просмотра
Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф

Грузинская таможня выявила более 1700 попыток контрабандного ввоза товаров в Грузию в обход антироссийских санкций, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Новости Мира •   •  8721 просмотра
Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф

Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

В Минэнерго уверяют, что внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. В ведомстве добавляют, что также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

Экономика •   •  11028 просмотра
Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

За сутки россияне 15 раз обстреляли Донецкую область, есть многочисленные разрушения и погибшие

Обстрелам подверглись Славянск, Константиновка, Торецк и другие районы. По меньшей мере один гражданский человек погиб в Северске и один в Красногоровке.

Война •   •  15977 просмотра
За сутки россияне 15 раз обстреляли Донецкую область, есть многочисленные разрушения и погибшие

С-400 в москве: партизаны выяснили координаты системы ПВО в столице рф

Украинские партизаны провели разведку под Москвой и обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400 и радиолокационные станции, размещенные возле станции метро "Белокаменная".

Война •   •  20770 просмотра
С-400 в москве: партизаны выяснили координаты системы ПВО в столице рф

российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы

российские олигархи пытались мошенническим путем получить молдавское гражданство в 2022-2023 годах, по словам главы Агентства публичных услуг Молдовы.

Новости Мира •   •  16674 просмотра
российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы

Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность

Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.

Война •   •  21094 просмотра
Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность

Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.

Здоровье •   •  15871 просмотра
Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода

Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы Кривого Рога, Украина, был поврежден, в результате чего некоторые районы остались без отопления с 27 по 29 января.

Общество •   •  17658 просмотра
Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода

За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения

За минувшие сутки российские войска убили двух жителей Донецкой области во время обстрелов Серебрянки и Красногоровки, еще один человек получил ранения.

Война •   •  20644 просмотра
За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения