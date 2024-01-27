В Польщі перекинувся український автобус, 20 людей постраждали – Ніколенко
Київ • УНН
У Польщі перекинувся український автобус, внаслідок чого постраждали 20 громадян України. Україна співпрацює з польською стороною у розслідуванні обставин аварії.
Сьогодні вночі в Польщі перекинувся український автобус. Наразі відомо про те, що 20 громадян отримали травми. Про це кореспондентці УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Деталі
Вночі поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса української компанії. За попередньою інформацією, двадцять українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога
Доповнення
Решту людей було направлено до тимчасового місця перебування. Наразі вирішується питання щодо надання перевізником іншого автобуса для пасажирів.
Водночас Україна взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, зазначив речник.
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