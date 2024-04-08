В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

На местных выборах в Польше, национал-консервативная партия "Право и справедливость" по данным экзит-пола IPSOS набрала больше всего голосов, - за формирование Ярослава Качиньского проголосовали 33,7% избирателей. Об этом передает УНН со ссылкой на Wiadomosci и TVN24.

Детали

Партия "Право и справедливость" (PiS) лидирует по результатам местных выборов в Польше. Согласно данным экзит-пола, PiS, которая в октябре 2023 года победила на выборах в Сейм Польши, сейчас снова лидирует, получив поддержку 33,7% избирателей.

На втором месте "Гражданская коалиция" (KO), за которую проголосовали 31,9% избирателей.

Другие партии, также получили определенное количество голосов:

Правоцентристская группировка "Третий путь", которая входит в правящую коалицию Туска, получила 13,5% голосов, опередив ультраправую оппозиционную партию "Конфедерация" с 7,5%. Левые, которые также являются частью коалиции Туска, получили 6,5 процента.

Подсчет голосов продолжается. Национальная избирательная комиссия объявит окончательные результаты, вероятно, во вторник или среду.

Напомним,

Польша рассматривает возможность подписания нового соглашения с Украиной на замену действующему договору от 1992 года, с возможностью усиления военного сотрудничества и связей в сфере безопасности между двумя странами.

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