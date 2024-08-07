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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше назвали условие открытия границы с белоруссией

В Польше назвали условие открытия границы с белоруссией

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:16  •  5944 просмотра

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Министр иностранных дел Польши заявил, что открытие границы с беларусью зависит от освобождения журналиста Анджея Почобута. Польша также работает над решением проблем с получением виз для белорусов.

Открытие пограничных переходов с беларусью в Польше зависит от освобождения журналиста Анджея Почобута, который находится в белорусской тюрьме. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на RMF 24.

Детали

Сикорский, отвечая на вопрос о возможности открытия пограничных переходов (сейчас действует один - в Тересполе), напомнил, что решение о закрытии пункта "Бобруйск" было принято предыдущим польским правительством в ответ на политический процесс и осуждение Анджея Почобута. Однако, по его словам, "дата открытия зависит от продолжительности заключения Анджея Почобута".

Министр отметил, что польские власти неизменно отделяет простых белорусов от власти в минске, о чем свидетельствует, среди прочего, тот факт, что граждане беларуси, в отличие от граждан россии, могут въезжать в Польшу на своих частных автомобилях (ограничение является следствием санкций ЕС).

Глава МИД также напомнил, что в то время, когда в беларуси не было политзаключенных, Польша реализовала шаги для запуска малого пограничного движения, но именно минск оказался к этому не готовым.

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Сикорского также спросили о трудностях, с которыми сталкиваются белорусы в получении польских виз. Основной причиной, кроме резкого сокращения количества консулов белорусской стороной, является деятельность в беларуси "визовой мафии", которая "взламывает" электронную систему регистрации, чтобы потом продавать места за дополнительную плату. Эта сумма составляет не менее 200 евро.о:

"Это обычное преступление. Мы не знаем, это деятельность белорусских спецслужб или каких-то криминальных элементов. Но я из Варшавы не буду наводить порядок с белорусскими преступниками. Мы надеемся, что новая ИТ-система (над которой работает Польша) уменьшит масштабы этого явления", - сказал Сикорский.

Он добавил, что Польша недавно внесла ряд изменений в визовый режим для белорусов, в том числе регулировала вопрос гуманитарных виз для тех, кто бежит от репрессий.

К сожалению, белорусы являются гражданами режима, который нарушает принципы международного сосуществования. беларусь, напомню, злоупотребляет системой Интерпола. Я также напомню, что часть санкций была введена из-за того, что беларусь де-факто захватила европейский самолет и заставила его, используя обман, приземлиться в минске, чтобы арестовать оппозиционного активиста. Это было сделано белорусскими властями

- подчеркнул польский министр.

Говоря о заключенном в беларуси Анджее Почобуте, Сикорский отметил, что "переговоры (с властями в Минске) - это слишком сильное слово".

"белорусская сторона знает, что из соображений культурной солидарности дело Анджея Почобута, гражданина беларуси, но поляка по культуре и идентичности, нам особенно близко, и мы считаем обвинения против него полностью сфабрикованными, - сказал Сикорский.

Также он отметил, что за всех других политзаключенных в беларуси (а это почти 1400 человек - прим. ред.) Польша "борется вместе со всем ЕС", и Лукашенко знает, что без прекращения репрессий "не будет возвращения к игре с Западом".

Справочно

Анджей Почобут арестован в беларуси в 2021 году. Его задержали после обысков в квартире в Гродно. После того, как белорусский суд приговорил журналиста к 8 годам колонии строгого режима за "призывы к действиям во вред беларуси" Польша приостановила пересечение границы в Бобровниках.

Туск: Польща відіграла ключову роль в обміні ув'язненими між РФ та Заходом1 августа 2024, 22:32 • 32896 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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