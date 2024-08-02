Глава правительства Польши Дональд Туск заявил о важном участии его страны в масштабном обмене заключенными между РФ, США и европейскими союзниками, который состоялся сегодня. Об этом он сообщил в соцсети X, передает УНН.

Детали

«Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства», - написал он.

Кроме того, премьер-министр Польши поблагодарил президента страны Анджея Дуду и ее специальные службы «за образцовое сотрудничество».

Напомним,

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Востоком и Западом. Во время обмена более десятка заключенных Кремлем были обменяны на россиян, удерживаемых в США и Европе.

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