Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о важном участии страны в масштабном обмене заключенными между РФ, США и европейскими союзниками. Обмен включал российских оппозиционеров и граждан стран НАТО, задержанных в РФ.
Глава правительства Польши Дональд Туск заявил о важном участии его страны в масштабном обмене заключенными между РФ, США и европейскими союзниками, который состоялся сегодня. Об этом он сообщил в соцсети X, передает УНН.
Детали
«Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства», - написал он.
Кроме того, премьер-министр Польши поблагодарил президента страны Анджея Дуду и ее специальные службы «за образцовое сотрудничество».
Напомним,
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Востоком и Западом. Во время обмена более десятка заключенных Кремлем были обменяны на россиян, удерживаемых в США и Европе.
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